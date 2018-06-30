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Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
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Девочка получила серьезную травму головы после падения из тележки в ростовском супермаркете 

360tv.ru 1 час назад
Двухлетняя девочка выпала из тележки в одном из супермаркетов Ростова‐на‐Дону и ударилась головой об кафельный пол. Об этом сообщили в паблике «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте».
29 июня молодая мама посадила ребенка в тележку на специальное детское место. Женщина только хотела отойти, чтобы взять продукты, как тележка опрокинулась.
Несовершеннолетняя получила серьезную травму головы, а также множество ссадин и царапин.
Первую помощь малышке оказали другие покупатели.
«Женщина дала салфетку и принесла замороженное мясо вместо льда, мужчина дал воды», — рассказала мать пострадавшей девочки.
По словам женщины, ее поразило поведение сотрудников магазина. Они никак не отреагировали на сообщение о ЧП. Оказалось, что у них не было аптечки.
Сообщается, что тележка была сломана. Однако эта деталь не попала в поле зрения молодой матери.
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