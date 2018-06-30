Ребенок получил серьезную травму в супермаркете

Девочка получила серьезную травму головы после падения из тележки в ростовском супермаркете

Двухлетняя девочка выпала из тележки в одном из супермаркетов Ростова‐на‐Дону и ударилась головой об кафельный пол. Об этом сообщили в паблике «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте».

29 июня молодая мама посадила ребенка в тележку на специальное детское место. Женщина только хотела отойти, чтобы взять продукты, как тележка опрокинулась.

Несовершеннолетняя получила серьезную травму головы, а также множество ссадин и царапин.

Первую помощь малышке оказали другие покупатели.

«Женщина дала салфетку и принесла замороженное мясо вместо льда, мужчина дал воды», — рассказала мать пострадавшей девочки.

По словам женщины, ее поразило поведение сотрудников магазина. Они никак не отреагировали на сообщение о ЧП. Оказалось, что у них не было аптечки.

Сообщается, что тележка была сломана. Однако эта деталь не попала в поле зрения молодой матери.