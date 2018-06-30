Пассажира избили и выбросили из самолета в Париже

Пассажиры рейса Париж ‐ Пальма‐де‐Майорка авиакомпании EasyJet не смогли вылететь в пункт назначения и стали свидетелями жестокой расправы полиции с одним из мужчин, находившихся на борту. Видео в Twitter опубликовала свидетельница драки.

На кадрах видно, как несколько полицейских атакуют взрослого мужчину. Они валят его на пол, заламывают руки и прямо по полу тащат из самолета. Тот пытается сопротивляться, но встречает жесткий отбор.

Une arrivée avec 2h de retard et un accueil lamentable à bord qui abouti à des débordements de violence traumatisants pour tous les passagers à @ParisAeroport. En termes d’#experienceclient qu’en dites vous @easyJet? #clients #scandale pic.twitter.com/MC6jGUwGHy— Emma (@EmmaDrss) 29 июня 2018 г. Как пояснили другие пассажиры, вместе с этим задержанным на борту были еще четверо мужчин. Прямо перед вылетом всю компанию попросили покинуть салон самолета. Четверо последовали совету, а один заявил, что никуда не пойдет и улетит в Испанию по своему билету. Тогда на борт вызвали полицию, чтобы те вывели нарушителя.

В итоге вылет перенесли на следующий день. В авиакомпании заявили, что вся компания вела себя неадекватно и угрожала безопасности. Якобы один из дебоширов даже ударил бортпроводника.

«Мы не допустим угрожающего или насильственного поведения в отношении нашего экипажа и будем настаивать на уголовном преследовании. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать членов экипажа, которые подверглись этому неприемлемому поведению. Безопасность и благополучие наших пассажиров и экипажа — наш главный приоритет», — сообщили в авиакомпании.