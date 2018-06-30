Журналистка чудом избежала смерти

Отважную журналистку из Азербайджана едва не изрубило винтом вертолета

Ради хорошего кадра репортер пойдет на все. В очередной раз это доказала съемочная группа журналиста Эльмиры Мусадзе. Это видео заставляет понервничать.

В сети опубликовано впечатляющее видео, которое наглядно демонстрирует, насколько преданны некоторые журналисты своей профессии. Репортер из Азербайджана Эдьмира Мусадзе не дрогнула во время съемок рискованного стендапа (когда журналист работает в кадре). Пока Эльмира говорила, прямо над ее головой пролетали вертолеты Ми-24.

На такой рискованный шаг девушка пошла ради хорошего кадра для своего короткометражного фильма, посвященного 100-летнему юбилею азербайджанской армии. Кто-то счел риск неоправданным, некоторых восхитила смелость журналистки — так или иначе резонанс в сети своим видео Мусадзе обеспечила.