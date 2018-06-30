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В элитном московском вузе совершено нападение
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В элитном московском вузе произошло нападение 

Рамблер 56 минут назад
Фото: ТАСС
В пятницу в МГТУ имени Баумана был ранен 28-летний педагог, сообщает Рен-ТВ.
Инцидент произошел в туалете учебного заведения. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Задержать нападавшего не удалось. Возбуждено уголовное дело.
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