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В элитном московском вузе совершено нападение
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В элитном московском вузе произошло нападение
Рамблер
56 минут назад
Комментарии
8
Фото:
ТАСС
В пятницу в
МГТУ имени Баумана
был ранен 28-летний педагог,
сообщает
Рен-ТВ.
Инцидент произошел в туалете учебного заведения. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Задержать нападавшего не удалось. Возбуждено уголовное дело.
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