Московский турист загадочно исчез в горах

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Спасатели ищут туриста, упавшего в реку Баксан в Эльбрусском районе КБР 

ТАСС 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России ведут поиски туриста, упавшего в реку Баксан в районе села Байдаево в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба ведомства.
"В 06:25 часов в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в районе села Байдаево в реку Баксан упал турист, предположительно, из Московской области, Чибизов Виктор Александрович 1962 года рождения", — говорится в сообщении.
"Поиски продолжаются, работают 26 человек и четыре единицы тенхники", — сказал ТАСС замначальника ЭВПСО Альберт Хаджиев.
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