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В секторе Газа погибли два палестинца
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В секторе Газа при взрыве на фабрике фейерверков погибли два палестинца 

РИА Новости 30 июня 2018
Фото: РИА Новости
Два палестинца погибли, восемь получили ранения при взрыве на фабрике фейерверков в секторе Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Предприятие, по его словам, работало в жилом доме в квартале Шиджаия на востоке столицы палестинского анклава.
"В результате случайного взрыва в жилом доме в городе Газе двое палестинцев погибли, восемь ранены", — сказал собеседник агентства.
Трое пострадавших, по его словам, находятся в критическом состоянии. Причины происшествия выясняются.
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