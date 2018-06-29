Заправщик повредил самолет «Аэрофлота» в южнокорейском аэропорту

По его словам, заправочная машина повредила воздухозаборник самолета во время заправки. Пострадавших в результате инцидента нет, передает ТАСС

Рейс, который должен был вылететь из Сеула в 13.15 (7.15 мск), планируется выполнить в 2.15 30 июня (20.15 мск 30 июня) после ремонта самолета на месте.