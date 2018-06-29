Заправщик повредил самолет «Аэрофлота» в южнокорейском аэропорту 

Самолет российской компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Сеула в Москву, получил повреждения в южнокорейском международном аэропорту Инчхон, сообщил представитель авиакомпании.
По его словам, заправочная машина повредила воздухозаборник самолета во время заправки. Пострадавших в результате инцидента нет, передает ТАСС.
Рейс, который должен был вылететь из Сеула в 13.15 (7.15 мск), планируется выполнить в 2.15 30 июня (20.15 мск 30 июня) после ремонта самолета на месте.
Напомним, в мае тягач задел самолет «Боинг-737» киргизской авиакомпании «Авиатрафик компани» в аэропорту Жуковский в Подмосковье.