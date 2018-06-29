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Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
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Напавший на редакцию Capital Gazette ранее обвинял ее сотрудников в клевете 

Вести.Ru 1 час назад
Как сообщают американские СМИ, подозреваемый в нападении на редакцию издания Capital Gazette в Аннаполисе (США, штат Мэриленд НЬЮ-ЙОРК) ранее обвинял газету в клевете.
Источники сообщили имя злоумышленника — это местный житель Джэррод Уоррен Рамос, обвинивший издание в клевете в 2012 году. Тогда суд отказался рассматривать поданный иск, передает ТАСС.
Как сообщалось, ранее руководитель окружной полиции Билл Крампфт не стал раскрыть имя подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты, пообещав сделать это в скором времени. Он рассказал лишь, что речь идет о белом мужчине возрасте от 30 до 40 лет. Правохранитель уточнил, что дом подозреваемого установлен, а ордер на его обыск получен.
По последним данным. В результате на падения на редакцию газеты погибли пять человек, еще двое получили ранения. Местные правоохранительные органы полагают, что трагический инцидент не является террористическим актом.
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