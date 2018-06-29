Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию

Напавший на редакцию Capital Gazette ранее обвинял ее сотрудников в клевете

Как сообщают американские СМИ, подозреваемый в нападении на редакцию издания Capital Gazette в Аннаполисе ( США , штат Мэриленд НЬЮ-ЙОРК ) ранее обвинял газету в клевете.

Источники сообщили имя злоумышленника — это местный житель Джэррод Уоррен Рамос, обвинивший издание в клевете в 2012 году. Тогда суд отказался рассматривать поданный иск, передает ТАСС

Как сообщалось, ранее руководитель окружной полиции Билл Крампфт не стал раскрыть имя подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты, пообещав сделать это в скором времени. Он рассказал лишь, что речь идет о белом мужчине возрасте от 30 до 40 лет. Правохранитель уточнил, что дом подозреваемого установлен, а ордер на его обыск получен.