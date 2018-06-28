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Глава карельского «Мемориала» арестован
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Суд арестовал главу карельского «Мемориала» 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Петрозаводский городской суд арестовал руководителя карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
«Арестовали на два месяца, до 28 августа, наверное, так получается», — сказал адвокат.
Ранее стало известно, что Дмитриев был задержан при попытке выехать из Петрозаводска. 5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по двум статьям. При этом он был признан виновным в незаконном хранении частей огнестрельного оружия.
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