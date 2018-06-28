Глава карельского «Мемориала» арестован

Суд арестовал главу карельского «Мемориала»

Юрия Дмитриева. Петрозаводский городской суд арестовал руководителя карельского отделения общества «Мемориал»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.

«Арестовали на два месяца, до 28 августа, наверное, так получается», — сказал адвокат.