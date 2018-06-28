Угрозы жизни Сенцова на сегодняшний день нет, заявила Москалькова

Татьяна Москалькова. Украинец Олег Сенцов , отбывающий наказание в российской колонии, говорит, что чувствует себя лучше, все свидетельствует о том, что угрозы его жизни нет, заявила уполномоченный по правам человека в РФ

" (Сенцов) говорит, что чувствует себя лучше. Все это свидетельствует о том, что угрозы его жизни на сегодняшний момент нет", — говорится в заявлении Москальковой, опубликованном на ее официальном сайте.

Российский омбудсмен отметила, что Сенцов находится в удовлетворительном состоянии, смотрит телевизор, читает газеты и пишет сценарий к фильму. Москалькова также сообщила, что Сенцова содержат в колонии в больничной палате площадью около 16 квадратных метров с двумя окнами без решеток, форточки которых открываются.

Москалькова ранее заявила, что направила своей украинской коллеге Людмилой Денисовой отчет о посещении Сенцова региональным омбудсменом в ЯНАО и справку о состоянии его здоровья от 20 июня. До этого она также сообщала СМИ, что, по полученным от местного омбудсмена данным, голодающий Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.

Денисова поставила под сомнение предоставляемые ей данные о здоровье Сенцова. Она написала на своей странице в Facebook, что адвокат заключенного утверждает, что Сенцов дал согласие на капельницу только в случае критического состояния и сейчас не получает питательных веществ.