Отдых россиянки в Греции обернулся кошмаром

СМИ: в Греции спасли россиянку, которую унесло в море на 14 часов

Власти города Ретимнон (остров Крит, Греция ) сообщили в четверг о спасении 55-летней россиянки, которое унесло сильным течением в море. Как отмечает газета "Катимерини", она пробыла в море порядка 14 часов.

По сведениям издания, женщина плавала на надувном матрасе в тот момент, когда течение и стало уносить ее от берега. Муж и дочь заподозрили неладное после того, как она не вернулась в отель.

После этого были организованы поиски, туристку обнаружила с воздуха береговая охрана. Россиянка была доставлена в городскую больницу, информация о ее состоянии не приводится.