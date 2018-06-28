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Каланов рассказал, каким станет Узбекистан к 2035 году
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Каланов рассказал, каким станет Узбекистан к 2035 году 

Sputnik Таджикистан 3 часа назад
Фото: Sputnik Таджикистан
В Ташкенте открылся форум «Узбекистан-2035». Специалисты намерены обсудить концепцию изменений в республике на 17 лет, мероприятие организует организация «Буюк келажак» при поддержке центра «Стратегия развития Узбекистана».
Каланов Алишер рассказал, как "Буюк келажак" и партнеры будут развивать Узбекистан до 2035 года
"Наше предложение — это посмотреть на более дальний горизонт до 2035 года, какой мы видим нашу родину, чего она должна достичь, начиная от экономики, национального единства, культуры, обеспечения ресурсами, продовольственной безопасности, и какую модель развития направлений мы хотим предложить", — заявил Каланов Spunik Узбекистан.
На площадке форума планируется обсудить основные подходы по подготовке долгосрочной модели развития и сформировать комплексное техническое задание на ее разработку.
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Модель будет построена на передовом международном опыте, объективном анализе рынков Узбекистана, а главное — на личном опыте ведущих специалистов, выходцев из республики.
Подробности разговора слушайте в подкасте.
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