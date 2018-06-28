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Самолет упал на дом в Мумбаи
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В Индии разбился правительственный самолет 

Газета.Ru 1 час назад
В Индии упал самолет, принадлежащий правительству страны. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным полиции, самолет упал в оживленном районе города Мумбаи, который является финансовой и развлекательной столицей страны. Данных о количестве людей на борту и пострадавших в настоящее время нет.
Отмечается, что местные каналы показывают кадры, на которых видны горящие обломки лайнера.
Ранее сообщалось, что в Гвинее в результате крушения частного самолета погибли четыре человека. В результате крушения погибли граждане Польши, ФРГ, Кабо-Верде и Гвинеи.
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