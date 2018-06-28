Самолет упал на дом в Мумбаи

В Индии упал самолет, принадлежащий правительству страны. Об этом сообщает Bloomberg.
Uttar Pradesh government aircraft crashes near Sarvoday Nagar in Mumbai’s Ghatkopar. More details awaited https://t.co/evJ316E4bw
(📸credit: ANI) pic.twitter.com/rznUIORT47— NDTV (@ndtv) 28 июня 2018 г.
По данным полиции, самолет упал в оживленном районе города Мумбаи, который является финансовой и развлекательной столицей страны. Данных о количестве людей на борту и пострадавших в настоящее время нет.
Отмечается, что местные каналы показывают кадры, на которых видны горящие обломки лайнера.
Ранее сообщалось, что в Гвинее в результате крушения частного самолета погибли четыре человека. В результате крушения погибли граждане Польши, ФРГ, Кабо-Верде и Гвинеи.