Названа причина жесткого крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

Названа причина крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

Вертолет Ми-8, в крушении которого в Хабаровске в апреле погибли шесть человек, врезался в широковещательную вышку, сообщается в окончательном отчете, опубликованном в ночь на четверг на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Саратовской области. Вертолет авиакомпании "Восток" 11 апреля упал на пустыре в районе Антенной и Хирургической улиц в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек, все они погибли. Было возбуждено уголовное дело. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. В Хабаровске похоронили пятерых погибших, еще одного — в Пугачеве

Как говорится в отчете МАК, во время полета экипаж попал "в ухудшившиеся метеоусловия, не сумел визуально определить место начала третьего разворота" и выполнил его с запозданием, пролетев на 1,6 километра дальше расчетной точки.