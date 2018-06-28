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Названа причина жесткого крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске
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Названа причина крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Вертолет Ми-8, в крушении которого в Хабаровске в апреле погибли шесть человек, врезался в широковещательную вышку, сообщается в окончательном отчете, опубликованном в ночь на четверг на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Вертолет авиакомпании "Восток" 11 апреля упал на пустыре в районе Антенной и Хирургической улиц в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек, все они погибли. Было возбуждено уголовное дело. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. В Хабаровске похоронили пятерых погибших, еще одного — в Пугачеве Саратовской области.
Как говорится в отчете МАК, во время полета экипаж попал "в ухудшившиеся метеоусловия, не сумел визуально определить место начала третьего разворота" и выполнил его с запозданием, пролетев на 1,6 километра дальше расчетной точки.
"В процессе разворота, на высоте 140 метров относительно уровня земли… и скорости 140 километров в час, в условиях ухудшенной видимости произошло столкновение воздушного суда с вышкой широковещательной радиостанции высотой 173 метра, с последующим столкновением с землей. Вертолет разрушился и сгорел, экипаж и тренируемые КВС погибли", — говорится в отчете.
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