Голый пассажир выскочил из самолета 

Пассажиры, ожидавшие вылетов в аэропорту Атланты (США), стали свидетелями необычного курьёза: на взлётно-посадочную полосу из самолёта выскочил мужчина, на котором было только нижнее бельё. В таком виде он совершил променад по асфальту. Очевидцы сняли странного пассажира на видео. Обнажённый молодой человек сначала прогулялся по полю, потом присел на покрытие, а затем и вовсе разлёгся на ВПП. Однако расслабляться под звук взлетающих и приземляющихся лайнеров буяну пришлось недолго: к нему довольно быстро подскочили сотрудники полиции и увели в помещение. Сейчас полиция выясняет детали происшествия, стражам порядка предстоит понять, зачем мужчина выскочил в таком виде из самолёта и как он сумел это сделать.