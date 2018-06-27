Ещё
Голый пассажир выскочил из самолета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Самая крутая награда для Путина, ограничение наличных и другие события дня
Самая крутая награда для Путина, ограничение наличных и другие события дня

Голый пассажир выскочил из самолета 

Рамблер 5 часов назад
Пассажиры, ожидавшие вылетов в аэропорту Атланты (США), стали свидетелями необычного курьёза: на взлётно-посадочную полосу из самолёта выскочил мужчина, на котором было только нижнее бельё. В таком виде он совершил променад по асфальту. Очевидцы сняли странного пассажира на видео. Обнажённый молодой человек сначала прогулялся по полю, потом присел на покрытие, а затем и вовсе разлёгся на ВПП. Однако расслабляться под звук взлетающих и приземляющихся лайнеров буяну пришлось недолго: к нему довольно быстро подскочили сотрудники полиции и увели в помещение. Сейчас полиция выясняет детали происшествия, стражам порядка предстоит понять, зачем мужчина выскочил в таком виде из самолёта и как он сумел это сделать.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожар в «Атриуме»: первые подробности13
Таксист Uber попытался изнасиловать известного блогера156
В РФ нашли способ обойти блокировку «Северного потока — 2»326
«С***ы дети!»: Рынска устроила скандал в аэропорту56
Турецкий отель предъявил россиянке странный запрет14
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
03:44
Самая крутая награда для Путина, ограничение наличных и другие события дня
В мире
00:32
Пожар в «Атриуме»: первые подробности
Пожары Вещи
03:14
CNN: российский певец затроллил Трампа
В мире Статьи
02:07
Рыжий «Иванушка»: я еле выжил
Шоу-бизнес
00:54
В Москве горит «Атриум», идет эвакуация
Пожары Происшествия
06:26
Кремль сделал заявление по встрече Путина и Трампа
Политика
00:47
Новая стратегия НАТО угрожает России
Конфликты Армия
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение