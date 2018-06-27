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В Индии разбился Су-30МКИ
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В Индии разбился Су-30МКИ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В индийском штате Махараштра разбился проходивший испытания перед передачей ВВС Индии истребитель Су-30МКИ, сообщает The Times of India.
По данным издания, оба пилота успешно катапультировались, информации о погибших и пострадавших на земле в результате инцидента нет. Причины случившегося выясняются.
The Times of India отмечает, что Су-30МКИ является самым многочисленным из современных боевых самолетов на вооружении Индии. С 1996-го произведено 272 машины, из которых, с момента принятия на вооружение самолета, разбилось минимум восемь.
Тяжелый многоцелевой двухместный истребитель Су-30МКИ стал развитием семейства самолетов Су-30К (Су-30МК), созданных в начале 1990-х годов на базе двухместного учебно-боевого Су-27УБ. В Индии истребитель по российской лицензии серийно выпускается компанией Hindustan Aeronautics.
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