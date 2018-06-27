В Индии разбился Су-30МКИ

В индийском штате Махараштра разбился проходивший испытания перед передачей ВВС Индии истребитель Су-30МКИ, сообщает The Times of India.

По данным издания, оба пилота успешно катапультировались, информации о погибших и пострадавших на земле в результате инцидента нет. Причины случившегося выясняются.

The Times of India отмечает, что Су-30МКИ является самым многочисленным из современных боевых самолетов на вооружении Индии . С 1996-го произведено 272 машины, из которых, с момента принятия на вооружение самолета, разбилось минимум восемь.

Тяжелый многоцелевой двухместный истребитель Су-30МКИ стал развитием семейства самолетов Су-30К (Су-30МК), созданных в начале 1990-х годов на базе двухместного учебно-боевого Су-27УБ. В Индии истребитель по российской лицензии серийно выпускается компанией Hindustan Aeronautics.