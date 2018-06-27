Взбесившиеся строители устроили побоище в СПб 

26 июня две бригады строителей сошлись в рукопашной в Санкт-Петербурге. Строители схватились прямо на строительной площадке, устроив почти киношную битву. Кадры массовой драки засняли очевидцы. На записи инцидента, который произошёл на улице Фёдора Абрамова, видно, как несколько десятков строителей набросились другу на друга в стиле голливудской картины «300 спартанцев». Неизвестно, что стало причиной драки. Разниматься рабочих вынуждены были сотрудники полиции и ОМОНа. Есть сведения о нескольких строителях, получивших в ходе битвы ранения, но общее число пострадавших пока не уточнено.