Авиапассажирка люто материлась на экипаж 

На борту самолёта авиакомпании Spirit Airlines произошло чрезвычайное происшествие. Лайнер следовал из Хьюстона в Миннеаполис. В ходе полёта командир воздушного судна принял решение совершить незапланированную посадку в Рочестере из-за находившейся на борту женщины, страдающей диабетом. Однако эта идея понравилась не всем пассажирам. 38-летняя женщина устроила истерику, которую сняли очевидцы На кадрах видно, что дебоширка носится по салону, кричит на бортпроводников, используя нецензурную брань, и угрожает экипажу. После женщина заплакала, а затем угомонилась. Когда самолёт прибыл в аэропорт, хулиганку задержали. Позднее она дала пояснения по поводу инцидента. Дама рассказала, что она — ветеран боевых действий и страдает от посттравматического расстройства.