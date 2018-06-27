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Авиапассажирка люто материлась на экипаж
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Авиапассажирка люто материлась на экипаж 

Рамблер 9 часов назад
На борту самолёта авиакомпании Spirit Airlines произошло чрезвычайное происшествие. Лайнер следовал из Хьюстона в Миннеаполис. В ходе полёта командир воздушного судна принял решение совершить незапланированную посадку в Рочестере из-за находившейся на борту женщины, страдающей диабетом. Однако эта идея понравилась не всем пассажирам. 38-летняя женщина устроила истерику, которую сняли очевидцы На кадрах видно, что дебоширка носится по салону, кричит на бортпроводников, используя нецензурную брань, и угрожает экипажу. После женщина заплакала, а затем угомонилась. Когда самолёт прибыл в аэропорт, хулиганку задержали. Позднее она дала пояснения по поводу инцидента. Дама рассказала, что она — ветеран боевых действий и страдает от посттравматического расстройства.
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