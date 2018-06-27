На Камчатке произошла крупная авария на ТЭЦ

На ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском произошла остановка турбины, без света остались более 63 тысяч человек в городе.
«Турбина на ТЭЦ-2 остановлена из-за свища на трубопроводе, нарушено энергоснабжение у более 63 тысяч человек», — приводит РИА Новости слова источника в региональных экстренных службах.
Отмечается, что на ТЭЦ вводится в строй резервное оборудование.
По словам источника, работы должны быть завершены до 15:00 по московскому времени.
По данным МЧС, под отключение попали 96 многоквартирных домов и 42 социально значимых объекта.
Ранее в Якутии около 20 тысяч человек остались без электричества.
В марте URA.RU передавало, что в Курганской области без света остались 17 тыс. человек.