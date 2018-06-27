Ещё
Убивший себя ведущий поучаствовал в «ритуале смерти»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убивший себя ведущий незадолго до кончины поучаствовал в «ритуале смерти» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Фото: Andy Kropa / AP
Во время съемок 11-го сезона тревел-шоу «Неизведанные края» для CNN, оказавшимся финальным для известного телеведущего Энтони Бурдена, он принял участие в «ритуале смерти». Это произошло в Бутане незадолго до смерти Бурдена, пишет режиссер Даррен Аронофски, который стал гостем того эпизода. По просьбе CNN Travel он написал колонку с воспоминаниями о телеведущем.
По словам Аронофски, он и раньше путешествовал с Бурденом, однако по-настоящему он для него раскрылся только в Бутане. Режиссер увидел, что ведущий совершенно не тщеславен, не заботится о своей внешности в кадре, а наносное его не интересует.
Знаковым моментом в их поездке стало посещение Озера Огня, места паломничества бутанцев. По местной легенде, однажды монах рассказал людям, что в озере хранятся сокровища, но ему не поверили. Тогда он бросился в воду с лампой. Когда он вынырнул, в его руках были сокровища, а лампа продолжала гореть. «Похоже на Тони, бесстрашно марширующего в неизвестность за скрытыми секретами и возвращаясь со светом», — пишет Аронофски.
«Теперь кажется ироничным, что в последний день съемок мы совершили бутанский ритуал смерти. Мы обсуждали судьбу страны, судьбу мира», — вспоминает кинематографист.
По словам режиссера, на протяжении поездки Бурден выглядел как человек, влюбленный в жизнь. «Он был по-настоящему живым, наполненным энергией, полностью вовлеченным, очень любопытным и абсолютно связанным с этим моментом времени. Новости в мире были сокрушительными, но Тони был полон решимости», — заключает Аронофски.
8 июня 61-летнего Бурдена нашли мертвым в номере отеля во Франции, где он работал над новым сезоном проекта «Неизведанные края». Он покончил жизнь самоубийством.
Бурден считался одним из самых авторитетных поваров в мире: он вел несколько передач о кулинарии и путешествиях. За свою карьеру ведущий получил множество наград, в частности премию Пибоди за выдающийся вклад в телевидение. Кроме того, Бурден прославился благодаря популярной книге «О еде: строго конфиденциально».
Последние новости
Кадыров попросил у Путина магистраль Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти Медведев объяснил повышение пенсионного возраста
Комментарии1  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путевки россиян горят из-за ошибок приставов115
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными579
Украинский военный «сдал» Сенцова157
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж282
Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала822
Видео
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет
04:34
Оценены шансы россиян дожить до пенсии
Личный счет Социология
01:18
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж
Личный счет Статьи
00:43
Взбесившиеся строители устроили побоище в СПб
Происшествия
03:43
Известного режиссера гонят из МХТ
Общество
00:32
Жена Башарова объявила о «жутком диагнозе» сына
Шоу-бизнес
00:42
Авиапассажирка люто материлась на экипаж
Происшествия
03:14
Путевки россиян горят из-за ошибок приставов
Личный счет Путешествия
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
00:38
США конкретизировали угрозы в адрес Турции
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение