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Ребенка выставили на продажу в соцсетях
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Здорового малыша выставили на продажу в китайской соцсети 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
В китайской провинции Хунань арестованы шесть человек, выставивших через соцсеть WeChat на продажу новорожденного мальчика за 9,2 тысячи долларов. Об этом сообщает inkstonenews.com.
В середине июня они опубликовали пост, в котором предлагали «заинтересованным лицам купить новорожденного здорового мальчика».
«Любой человек, который хочет его купить, пусть приезжает в Хунань, как можно быстрее», — говорилось в сообщении.
Отмечается, что среди арестованных одна женщина.
Мать ребенка подписала документ, согласно которому она добровольно и бесплатно отдает малыша, а также «выражает надежду на то, что его приемные родители будут относиться к нему с добротой». Где сейчас находится младенец, которого выставили на продажу, не уточняется.
По информации издания, торговцы людьми находят едва поступивших в больницу беременных женщин и предлагают им продать своих будущих детей.
В Китае малышей, которых оставили родители или же детей из бедных семей, которых похитили у родителей, нередко отправляют в более крупные и богатые города страны. Мальчики пользуются наибольшей популярностью. Многих из них покупают бездетные семьи.
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