Ребенка выставили на продажу в соцсетях

Здорового малыша выставили на продажу в китайской соцсети

В китайской провинции Хунань арестованы шесть человек, выставивших через соцсеть WeChat на продажу новорожденного мальчика за 9,2 тысячи долларов. Об этом сообщает inkstonenews.com.

В середине июня они опубликовали пост, в котором предлагали «заинтересованным лицам купить новорожденного здорового мальчика».

«Любой человек, который хочет его купить, пусть приезжает в Хунань, как можно быстрее», — говорилось в сообщении.

Отмечается, что среди арестованных одна женщина.

Мать ребенка подписала документ, согласно которому она добровольно и бесплатно отдает малыша, а также «выражает надежду на то, что его приемные родители будут относиться к нему с добротой». Где сейчас находится младенец, которого выставили на продажу, не уточняется.

По информации издания, торговцы людьми находят едва поступивших в больницу беременных женщин и предлагают им продать своих будущих детей.