Очевидцы сняли на видео взрыв госпиталя в Техасе

Thougts and prayers for those injured #Coryell pic.twitter.com/hOinhxWXzT— 🇺🇸 Wayne Lambright (@lambrightdotcom) 26 июня 2018 г. В больнице Coryell Memorial в Гейтсвилле, штат Техас, прогремел сильный взрыв. Очевидцы публикуют видеокадры с места событий.

Сообщается, что в результате взрыва было повреждено здание. Он произошел в одном из корпусов, по счастью, недостроенном — там не было пациентов.

FOX44 сообщает, что возле места событий находятся по меньшей мере 12 машин скорой помощи. Также к госпиталю направлены бригады пожарных.

Энергетическая компания Texas-NM Power сообщает, что из-за взрыва обесточены около 900 окружающих домов и предприятий. Компания не может начать работу по восстановлению мощности до тех пор, пока район не станет безопасным.