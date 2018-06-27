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Очевидцы сняли на видео взрыв госпиталя в Техасе
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Очевидцы сняли на видео взрыв госпиталя в Техасе 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Twitter
В больнице Coryell Memorial в Гейтсвилле, штат Техас, прогремел сильный взрыв. Очевидцы публикуют видеокадры с места событий.
Сообщается, что в результате взрыва было повреждено здание. Он произошел в одном из корпусов, по счастью, недостроенном — там не было пациентов.
FOX44 сообщает, что возле места событий находятся по меньшей мере 12 машин скорой помощи. Также к госпиталю направлены бригады пожарных.
Энергетическая компания Texas-NM Power сообщает, что из-за взрыва обесточены около 900 окружающих домов и предприятий. Компания не может начать работу по восстановлению мощности до тех пор, пока район не станет безопасным.
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