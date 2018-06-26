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Башенный кран рухнул на многоэтажку в Казани
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Шквалистый ветер стал причиной падения крана на жилой дом в Казани 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Наталья Авдеева-Минибаева/kznlife/vk.com
Падение крана на не до конца заселенный 18-этажный дом в городе Казани произошло из-за шквалистого ветра. Об этом сообщил журналистам представитель генподрядчика "Ак Барс Строй" Эдуард Гараев.
"Шквалистый ветер", — сказал он, отвечая на вопрос о причинах происшествия.
Гараев добавил, что кран работал непосредственно во время шквала и поднимал в это время панель. Он отметил, что остальные краны не упали, так как были прикручены, а этот ходил по рельсам.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана, во второй половине дня 26 июня в Казани местами ожидалась гроза с кратковременным усилением ветра до 17-22 м/с и возможным выпадением града в некоторых районах.
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