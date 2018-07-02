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Площадь пожаров в заповеднике «Тунгусский» выросла
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Площадь пожаров в заповеднике «Тунгусский» выросла до почти 1,5 тысячи га 

РИА Новости 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Площадь пожаров в заповеднике "Тунгусский" Красноярского края с субботы выросла с чуть более тысячи до почти полутора тысяч гектаров, сообщили РИА Новости в краевом минлесхозе.
"По информации на 9.00 (05.00 мск), в заповеднике горят 1418 гектаров леса", — сказал собеседник агентства.
Ранее диспетчерская служба лесного хозяйства региона сообщала, что в субботу в заповеднике бушевало два пожара на площади 1035 гектаров. По оперативной информации краевого лесопожарного центра, всего в регионе полыхают 162 лесных пожара на площади 159,2 тысячи гектаров. На тушении работают почти 700 человек и 50 единиц техники.
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