Площадь пожаров в заповеднике «Тунгусский» выросла до почти 1,5 тысячи га

Площадь пожаров в заповеднике "Тунгусский" Красноярского края с субботы выросла с чуть более тысячи до почти полутора тысяч гектаров, сообщили РИА Новости в краевом минлесхозе.

"По информации на 9.00 (05.00 мск), в заповеднике горят 1418 гектаров леса", — сказал собеседник агентства.

Ранее диспетчерская служба лесного хозяйства региона сообщала, что в субботу в заповеднике бушевало два пожара на площади 1035 гектаров. По оперативной информации краевого лесопожарного центра, всего в регионе полыхают 162 лесных пожара на площади 159,2 тысячи гектаров. На тушении работают почти 700 человек и 50 единиц техники.