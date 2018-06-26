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В Москве ограбили вдову Михаила Круга
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Вдову Круга ограбили в Москве 

Рамблер 1 час назад
Дом певицы, вдовы Михаила Круга Ирины Круг ограбили в ночь на 26 июня. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой на представительницу певицы Анну Тимохину.
По словам собеседницы издания, члены семьи певицы в это время спали, и воры никого не разбудили. Днем Ирина Круг отправилась в полицию.
Что именно было украдено, пока неизвестно. Сумма ущерба не уточняется.
Накануне, 25 июня, на Садовом кольце в Москве ограбили актрису Марию Миронову. Она обратилась с заявлением в ОВД «Арбат». По словам актрисы, речь идет о краже «в достаточно крупном размере».
Комментарии24  Ещё 9 источников 
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