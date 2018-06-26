В Москве ограбили вдову Михаила Круга

Вдову Круга ограбили в Москве

Дом певицы, вдовы Михаила Круга Ирины Круг ограбили в ночь на 26 июня. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой на представительницу певицы Анну Тимохину.

По словам собеседницы издания, члены семьи певицы в это время спали, и воры никого не разбудили. Днем Ирина Круг отправилась в полицию.

Что именно было украдено, пока неизвестно. Сумма ущерба не уточняется.