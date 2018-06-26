В Москве ограбили вдову Михаила Круга

Дом певицы, вдовы Михаила Круга Ирины Круг ограбили в ночь на 26 июня. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой на представительницу певицы Анну Тимохину.
По словам собеседницы издания, члены семьи певицы в это время спали, и воры никого не разбудили. Днем Ирина Круг отправилась в полицию.
Что именно было украдено, пока неизвестно. Сумма ущерба не уточняется.
Накануне, 25 июня, на Садовом кольце в Москве ограбили актрису Марию Миронову. Она обратилась с заявлением в ОВД «Арбат». По словам актрисы, речь идет о краже «в достаточно крупном размере».