Россиянка покончила с собой у Вечного огня

Жительница Еманжелинска Челябинская область ) совершила самоубийство на Мемориале памяти у Вечного огня. Об этом сообщает 74.ru.

По данным агентства, женщине было 62 года. Рядом с ее телом нашли предсмертную записку, содержание которой не разглашается.

31tv.ru отмечает, что тело нашли не на самом мемориале, а через забор от него.

Источники «Ура.ру» в правоохранительных органах заявили, что погибшую обнаружили выпускники, гулявшие утром после выпускного бала.