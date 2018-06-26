Россиянка покончила с собой у Вечного огня 

Жительница Еманжелинска (Челябинская область) совершила самоубийство на Мемориале памяти у Вечного огня. Об этом сообщает 74.ru.
По данным агентства, женщине было 62 года. Рядом с ее телом нашли предсмертную записку, содержание которой не разглашается.
31tv.ru отмечает, что тело нашли не на самом мемориале, а через забор от него.
Источники «Ура.ру» в правоохранительных органах заявили, что погибшую обнаружили выпускники, гулявшие утром после выпускного бала.
Старший следователь местного отдела СК РФ Владислав Парфенюк рассказал 74.ru, что из-за смерти женщины правоохранители начали проверку. По его словам, полиция установила, что у погибшей есть дочь.