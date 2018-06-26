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В южнокорейском аэропорту столкнулись два самолёта
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В южнокорейском аэропорту столкнулись два самолёта 

Говорит Москва 1 час назад
Один из лайнеров хвостовой частью задел крыло другого. В итоге оба борта были повреждены. Отмечается, что в момент столкновения пассажиров в самолётах не было.
Из-за случившегося некоторые рейсы в аэропорту задержаны.
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