В южнокорейском аэропорту столкнулись два самолёта

Один из лайнеров хвостовой частью задел крыло другого. В итоге оба борта были повреждены. Отмечается, что в момент столкновения пассажиров в самолётах не было.

Из-за случившегося некоторые рейсы в аэропорту задержаны.