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На юге Франции произошла стрельба
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СМИ: в Монпелье произошла стрельба 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Неизвестные открыли в понедельник стрельбу в городе Монпелье на юге Франции, один человек получил серьезные ранения и в тяжелом состоянии был госпитализирован. Об этом сообщила региональная газета Midi Libre.
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