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Армянские воры в законе вышли на свободу в России
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Двое армянских воров в законе вышли из колоний в России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Двое армянских воров в законе — 52-летний Рубен Косян (Рубен Ивановский) и 40-летний Арсен Мкртчян (Арсен Ереванский) — освободились из российских колоний. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».
Оба криминальных авторитета отбыли свои первые сроки: Косян — в лечебном исправительном учреждении (ЛИУ) №23 в Уссурийске, Мкртчян — в исправительной колонии (ИК) №6 в Кирове (она также известна под названием «Черный дятел»). Сферой влияния Косяна называют Ивановскую область, Мкртчяна — Калужскую.
«Дело Косяна удалось довести до суда только благодаря тому, что оно было возбуждено не в Иваново, а в Санкт-Петербурге. Обвинительный приговор Мкртчяну, оглашенный в Балабановском райсуде в прошлом году, оказался победой силовиков лишь отчасти», — говорится в сообщении.
По данным агентства, Мкртчян был освобожден от дальнейшего отбывания наказания досрочно на 2 года 10 месяцев по состоянию здоровья. Между тем поставленный законнику смертельный диагноз не помешал ему сесть за руль Mercedes-Benz W222 и отправиться на нем к месту постоянного проживания.
18 июня стало известно, что вор в законе Кахабер Парпалия (Каха Гальский), держатель российского воровского «общака», принял решение передать его часть вору в законе Раулю Барцбе (Пыза).
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