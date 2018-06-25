Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса

Румынская шпионка выдала схемы электроснабжения Донбасса

Члена правления « Интер РАО » Карину Цуркан, ставшую фигуранткой дела о шпионаже, заподозрили в передаче иностранцам схем поставок электричества в Донбасс. Об этом сообщает РБК.

Источник в спецслужбах и другие неназванные собеседники рассказали РБК , что ФСБ наблюдала за Цуркан больше года.

Ею заинтересовались, когда из Службы внешней разведки РФ пришла информация о «сливе» информации Румынии , которая входит НАТО

По словам источников РБК, Румынии передавалась информация о том, кто работает с Россией на Украине , в ДНР, в Крыму «и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию». В «сливе» упоминались те, кто соглашается сотрудничать, люди, отказавшиеся от совместной работы, а также существующие проблемы и схемы.

Собеседник РБК подчеркнул, что Цуркан знала обо всех контактах российских чиновников на Украине и организовывала поставки электричества в Крым в 2014 году.

Цуркан задержали 14 июня, а 15 июня суд отправил ее под арест. Сообщалось, что Цуркан — гражданка нескольких стран, в том числе Румынии.