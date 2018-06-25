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Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
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Румынская шпионка выдала схемы электроснабжения Донбасса 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
Члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан, ставшую фигуранткой дела о шпионаже, заподозрили в передаче иностранцам схем поставок электричества в Донбасс. Об этом сообщает РБК.
Источник в спецслужбах и другие неназванные собеседники рассказали РБК, что ФСБ наблюдала за Цуркан больше года.
Ею заинтересовались, когда из Службы внешней разведки РФ пришла информация о «сливе» информации Румынии, которая входит НАТО.
По словам источников РБК, Румынии передавалась информация о том, кто работает с Россией на Украине, в ДНР, в Крыму «и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию». В «сливе» упоминались те, кто соглашается сотрудничать, люди, отказавшиеся от совместной работы, а также существующие проблемы и схемы.
Собеседник РБК подчеркнул, что Цуркан знала обо всех контактах российских чиновников на Украине и организовывала поставки электричества в Крым в 2014 году.
Цуркан задержали 14 июня, а 15 июня суд отправил ее под арест. Сообщалось, что Цуркан — гражданка нескольких стран, в том числе Румынии.
Украина отказалась платить за электричество, поставляемое Россией в ДНР и ЛНР, в апреле 2015 года. Крым с мая 2016 года обеспечивается электричеством по энергомосту, проложенному из Краснодарского края.
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