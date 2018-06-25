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В центре Одессы прогремел взрыв
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В центре Одессы взорвался автомобиль 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Сотрудники полиции Одессы начали расследование взрыва, который произошел в центре города в ночь на понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции Украины.
"В ночь с 24 на 25 июня в Приморском районе города Одессы был взорван легковой автомобиль, оставленный на улице Троицкой. От взрыва пострадал 25-летний местный житель", — говорится в сообщении ведомства. Следователи продолжают работу на месте происшествия. По предварительным данным, взрывное устройство находилось под передней частью автомобиля.
Как уточняет местное издание "Думская", инцидент произошел за несколько минут до полуночи, а пострадавшим оказался руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. По словам очевидцев, в момент взрыва он вместе с семьей заходил домой. На фотографиях с места происшествия видно, что передняя часть легкового автомобиля разбита взрывом, ударной волной поврежден фасад здания, возле которого он был оставлен.
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Комментарии10  Ещё 5 источников 
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