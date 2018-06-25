В центре Одессы прогремел взрыв

В центре Одессы взорвался автомобиль

Сотрудники полиции Одессы начали расследование взрыва, который произошел в центре города в ночь на понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции Украины.

"В ночь с 24 на 25 июня в Приморском районе города Одессы был взорван легковой автомобиль, оставленный на улице Троицкой. От взрыва пострадал 25-летний местный житель", — говорится в сообщении ведомства. Следователи продолжают работу на месте происшествия. По предварительным данным, взрывное устройство находилось под передней частью автомобиля.