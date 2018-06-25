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В порту Роттердама произошло ЧП
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В порту Роттердама норвежский танкер получил пробоину, в воду попало 217 тонн мазута 

Вести.Ru 40 минут назад
В порту голландского Роттердама норвежский нефтяной танкер Bow Jubail получил пробоину в корпусе, столкнувшись с пирсом. По информации норвежской компании Odfjell, являющейся владельцем судна, в воду попало 217 тонн мазута.
ЧП произошло еще днем 23 июня, однако стало известно о нем лишь в воскресенье, 24 июня. К настоящему времени утечку нефтепродуктов удалось устранить. Осуществляются меры по борьбе с ее последствиями, передает ТАСС. Среди экипажа судна и сотрудников портового терминала Ботлек, где произошел инцидент, пострадавших нет. Была создана специальная комиссия по расследованию причин случившегося.
Odfjell — судоходная компания Норвегии. Ее флот состоит из более чем 80 крупных грузовых судов, в основном танкеров.
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