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В Казанском цирке страус напал на зрителей
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В Казанском цирке страус напал на зрителей 

ТК «Звезда» 3 часа назад
По предварительным данным, в результате инцидента никто из зрителей серьезно не пострадал
В Казанском цирке страус набросился на зрителей. Очевидцы сняли инцидент на видео. Кадры были опубликованы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Регион-116 | Казань».
На ролике видно, как страус выбегает за пределы манежа и предпринимает попытки подняться вверх по зрительскому ряду по сидящим на нем людям, но среагировавший дрессировщик уводит птицу с арены. По предварительным данным, в результате инцидента никто из зрителей серьезно не пострадал, сообщает «Татар-информ».
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