В Казанском цирке страус напал на зрителей

По предварительным данным, в результате инцидента никто из зрителей серьезно не пострадал

В Казанском цирке страус набросился на зрителей. Очевидцы сняли инцидент на видео. Кадры были опубликованы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Регион-116 | Казань ».