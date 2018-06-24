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Под Ла-Маншем встали поезда
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В туннеле под Ла-Маншем приостановили движение поездов 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: AFP 2018 / Andrew Cowie
Движение высокоскоростных поездов Eurostar по тоннелю под Ла-Маншем между Франции и Великобританией временно прервано из-за отключения электричества, сообщает компания-оператор Eurotunnel.
"Наш сервис временно приостановлен из-за сбоя питания на нашем французском терминале. Техники на месте прилагают все усилия, чтобы решить эту проблему", — говорится в сообщении компании в Twitter.
Движение поездов временно прекращено в обе стороны. Eurostar — оператор железнодорожной сети, соединяющей Лондон и графство Кент в Великобритании с городами Париж, Лилль (Франция) и Брюссель (Бельгия). Поезда Eurostar пересекают пролив Ла-Манш по Евротоннелю, проложенному под ним. Поезд Eurostar, по существу, является удлиненной модификацией состава TGV (французская сеть высокоскоростных электропоездов), приспособленной для эксплуатации в Великобритании и Евротоннеле.
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