На празднике «Алые паруса» произошла трагедия

На празднике выпускников «Алые паруса» погиб человек

Петербурге в субботу вечером состоялся грандиозный праздник выпускников «Алые паруса», на который в этом году пришли не только жители города, но и футбольные фанаты из разных стран, которые остались под большим впечатлением от увиденного.

Однако не обошлось без трагических происшествий.

Во время фейерверка с набережной Лейтенанта Шмидта упал в воду и утонул 50-летний мужчина. Водолазы нашли тело через час.

По информации издания «Фонтанка», петербуржец наблюдал за окончанием праздника неподалеку от дома. Около часа ночи, под очередной залп салюта, он оступился и упал в Неву.

Еще одно ЧП произошло на Дворцовой набережной. Там крыша прицепа грузовика не выдержала веса забравшихся на нее зрителей, желавших получше рассмотреть шоу, и провалилась вместе с людьми во время салюта. По рассказам свидетелей в паблике «ДТП и ЧП», «шесть человек из тех, кто стоял сверху, были перекинуты через забор на набережную в наручниках».

После того как праздник закончился, к работе приступили коммунальные службы. С улиц из центра города к пяти утра было вывезено 600 кубометров мусора, после чего началась уборка садов и парков.