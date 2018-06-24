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На празднике «Алые паруса» произошла трагедия
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На празднике выпускников «Алые паруса» погиб человек 

Ридус 51 минуту назад
В Петербурге в субботу вечером состоялся грандиозный праздник выпускников «Алые паруса», на который в этом году пришли не только жители города, но и футбольные фанаты из разных стран, которые остались под большим впечатлением от увиденного.
Однако не обошлось без трагических происшествий.
Во время фейерверка с набережной Лейтенанта Шмидта упал в воду и утонул 50-летний мужчина. Водолазы нашли тело через час.
По информации издания «Фонтанка», петербуржец наблюдал за окончанием праздника неподалеку от дома. Около часа ночи, под очередной залп салюта, он оступился и упал в Неву.
Еще одно ЧП произошло на Дворцовой набережной. Там крыша прицепа грузовика не выдержала веса забравшихся на нее зрителей, желавших получше рассмотреть шоу, и провалилась вместе с людьми во время салюта. По рассказам свидетелей в паблике «ДТП и ЧП», «шесть человек из тех, кто стоял сверху, были перекинуты через забор на набережную в наручниках».
После того как праздник закончился, к работе приступили коммунальные службы. С улиц из центра города к пяти утра было вывезено 600 кубометров мусора, после чего началась уборка садов и парков.
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