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В жилом доме в Германии произошел взрыв
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В результате взрыва в жилом доме в Германии пострадали 25 человек 

RT на русском 9 часов назад
Фото: © Oelbermann globallookpress.com
В результате взрыва в жилом доме в немецком городе Вупперталь пострадали 25 человек. Состояние четверых из них оценивается как тяжёлое, они госпитализированы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 23 июня, поздно вечером.
По данным полиции, вследствие взрыва здание частично обрушилось, произошло возгорание.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося, отказываясь комментировать предположения журналистов о том, что взрыв мог быть терактом.
Также уточняется, что возле здания под обломками находится сгоревший во время пожара автомобиль.
В марте СМИ сообщали, что в итальянском городе Рескальдина неподалёку от Милана произошёл взрыв газа, пострадали девять человек.
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