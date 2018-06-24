В жилом доме в Германии произошел взрыв

В результате взрыва в жилом доме в Германии пострадали 25 человек

Фото: © Oelbermann globallookpress.com

В результате взрыва в жилом доме в немецком городе Вупперталь пострадали 25 человек. Состояние четверых из них оценивается как тяжёлое, они госпитализированы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 23 июня, поздно вечером. По данным полиции, вследствие взрыва здание частично обрушилось, произошло возгорание. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося, отказываясь комментировать предположения журналистов о том, что взрыв мог быть терактом. Также уточняется, что возле здания под обломками находится сгоревший во время пожара автомобиль. В марте СМИ сообщали, что в итальянском городе Рескальдина неподалёку от Милана произошёл взрыв газа, пострадали девять человек.