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В Зимбабве совершено покушение на президента
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В Зимбабве совершено покушение на президента страны 

RT на русском 20 минут назад
Фото: Reuters
В Зимбабве в городе Булавайо произошёл взрыв на стадионе, на котором выступал президент страны Эммерсон Мнангагва. Об этом сообщает The Herald.
Отмечается, что президент страны был эвакуирован со стадиона.
«Президент Мнагагва не пострадал и находится в доме правительства в Булавайо. Ведётся расследование, более подробную информацию предоставят общественности», — заявил пресс-секретарь президента Зимбабве Джордж Чарамба.
По некоторым данным, пострадали несколько человек, степень тяжести полученных ими травм устанавливается. В том числе, предположительно, пострадали вице-президент страны и министр по делам окружающей среды и климата. Также могли пострадать несколько сотрудников службы безопасности, охранявших высокопоставленных чиновников.
В ноябре в Зимбабве военные захватили здание государственной телерадиокомпании.
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