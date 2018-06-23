В Зимбабве пытались убить президента

В Зимбабве совершено покушение на президента страны

Отмечается, что президент страны был эвакуирован со стадиона.

«Президент Мнагагва не пострадал и находится в доме правительства в Булавайо. Ведётся расследование, более подробную информацию предоставят общественности», — заявил пресс-секретарь президента Зимбабве Джордж Чарамба.

По некоторым данным, пострадали несколько человек, степень тяжести полученных ими травм устанавливается. В том числе, предположительно, пострадали вице-президент страны и министр по делам окружающей среды и климата. Также могли пострадать несколько сотрудников службы безопасности, охранявших высокопоставленных чиновников.

В ноябре в Зимбабве военные захватили здание государственной телерадиокомпании.