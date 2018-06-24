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Российского школьника убило статуей Бабы Яги
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Российского школьника убило статуей Бабы Яги 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
В туристической деревне Верхние Мандроги в Ленинградской области погиб восьмилетний мальчик из Нижнего Тагила. Его насмерть придавило деревянной статуей Бабы Яги, сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
В деревне ребенок гулял по парку «Лукоморье» и в какой-то момент на него рухнула скульптура. Обстоятельства инцидента неизвестны, но согласно версии, которую выдвигает 47news, мальчик сам забрался на трехметровую статую и упал вместе с ней, вероятно, ударившись головой о камень. Прибывший с туристического теплохода врач не сумел его спасти, поскольку, по словам очевидцев, травма была несовместима с жизнью. Вызванные на место медики констатировали смерть.
По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. В администрации туристического комплекса следователями изъята необходимая документация, также в СК пообещали дать оценку деятельности руководства парка и лиц, непосредственно отвечающих за безопасность отдыхающих.
В Ленинградскую область мальчик приехал с семьей на каникулы к бабушке. Как уточняет портал «Конкретно.ru», он учился во втором классе.
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