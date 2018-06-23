Активисток митинга увезли в джунгли и изнасиловали

Активисток митинга против работорговли увезли в джунгли и изнасиловали

В индийском штате Джаркханд вооруженные люди похитили и изнасиловали пятерых активисток, проводивших митинг против работорговли. Об этом сообщает BBC News.

По данным полиции, девушек затащили в машину и увезли в «отдаленное место». Впоследствии стало известно, что речь идет о джунглях. Стражи порядка добавили, что занимаются расследованием этого дела, однако пока никто не арестован. В настоящее время девушки находятся под защитой полиции.

Пострадавшие работают в некоммерческой организации. Отмечается, что они проводили уличную акцию в виде спектакля в отдаленном округе Кхунти.

Кхунти — один из индийских районов, где процветает торговля людьми. Там похищают в основном девочек, которых потом чаще всего отправляют в качестве домработниц в богатые дома Дели и других крупных городов.

По подсчетам полицейских, с 2005 по 2015 год в пяти индийских округах были похищены около четырех тысяч детей.