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Активисток митинга увезли в джунгли и изнасиловали
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Активисток митинга против работорговли увезли в джунгли и изнасиловали 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Reuters
В индийском штате Джаркханд вооруженные люди похитили и изнасиловали пятерых активисток, проводивших митинг против работорговли. Об этом сообщает BBC News.
По данным полиции, девушек затащили в машину и увезли в «отдаленное место». Впоследствии стало известно, что речь идет о джунглях. Стражи порядка добавили, что занимаются расследованием этого дела, однако пока никто не арестован. В настоящее время девушки находятся под защитой полиции.
Пострадавшие работают в некоммерческой организации. Отмечается, что они проводили уличную акцию в виде спектакля в отдаленном округе Кхунти.
Кхунти — один из индийских районов, где процветает торговля людьми. Там похищают в основном девочек, которых потом чаще всего отправляют в качестве домработниц в богатые дома Дели и других крупных городов.
По подсчетам полицейских, с 2005 по 2015 год в пяти индийских округах были похищены около четырех тысяч детей.
В 2016 году в Индии было зафиксировано 40 тысяч изнасилований.
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