Ещё
Россиянина задержали в Таиланде после жалобы венгра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в Таиланде россиянина обвинили в краже мотоцикла у венгерского пенсионера 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Правоохранительные органы Таиланда предъявили обвинения гражданину РФ в хищении мотоцикла у пенсионера из Венгрии. Как сообщила в субботу газета Bangkok Post, 26-летнему россиянину также вменяется то, что он находился в королевстве по истекшей туристической визе.
По данным полиции, на которую ссылается издание, во время задержания у мужчины и его 25-летней таиландской жены были обнаружены признаки наркотического опьянения. Это подтвердила дополнительная экспертиза, которая была проведена на месте. Супругов арестовали после жалобы 71-летнего венгерского врача Габора Тамаса Пето, у которого 10 июня был похищен мотоцикл с парковки одного из кондоминиумов в Паттайе.
Согласно записям с камер наблюдения, пара села на мотоцикл и уехала в неизвестном направлении. Как заявили в полиции, россиянин им рассказал, что собирался продать транспортное средство для покупки наркотиков. Мужчина и женщина были заключены под стражу для дальнейшего судебного разбирательства.
ТАСС не располагает комментарием посольства РФ в Таиланде.
ТАСС: последние новости
СМИ: пассажирский самолет из-за неполадки совершил экстренную посадку в Хельсинки В США разбился военный самолет Под Воронежем разбился легкомоторный самолет
Комментарии13  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине эвакуируют детей из-за снега245
В Москве погиб иностранный болельщик17
Российский туроператор сообщил о прекращении работы7
Молдавия празднует победу над Россией1112
Погибшую звезду «Дома-2» уличили в проституции71
Видео
03:06
На Украине эвакуируют детей из-за снега
Происшествия Украина
01:22
Молдавия празднует победу над Россией
В мире Войска
02:30
Путин поздравил выпусников
Образование Общество
00:47
Премьер-министра Канады оштрафовали за очки
В мире Рынки
01:59
Порошенко пообещал закрыть небо «от врага»
Армия В мире
00:58
Киркоров признался в грехе молодости
Шоу-бизнес
08:08
В США назвали роковую ошибку в отношении России
США В мире
00:34
США нашли, в чем еще обвинить Россию
Политика
04:10
«Киев получит по зубам»
В мире Украина
03:33
Девушек-полицейских одели в мини-шорты в Ливане
В мире Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение