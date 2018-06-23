Масштабный сбой сорвал десятки рейсов в Москве

Масштабный сбой привел к задержке десятков рейсов в Москве

В международной системе регистрации пассажиров SITA произошел масштабный сбой, продолжавшийся несколько часов. Об этом сообщает РБК.

Из-за этого некоторые рейсы в аэропортах Москвы были отменены или задержаны. Отмечается, что транспортные узлы перевели перевозчиков на внутренние системы регистрации.

Махачкалу. Согласно сведениям онлайн-табло аэропорта Домодедово, к настоящему моменту несколько десятков рейсов различных авиакомпаний отправлены с задержкой или до сих пор ожидают вылета. Несколько рейсов были отменены. Речь идет о вылетах в Ростов-на-Дону, Шанхай Омск , Франкфурт, Сеул