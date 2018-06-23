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Масштабный сбой сорвал десятки рейсов в Москве
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Масштабный сбой привел к задержке десятков рейсов в Москве 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В международной системе регистрации пассажиров SITA произошел масштабный сбой, продолжавшийся несколько часов. Об этом сообщает РБК.
Из-за этого некоторые рейсы в аэропортах Москвы были отменены или задержаны. Отмечается, что транспортные узлы перевели перевозчиков на внутренние системы регистрации.
>> Более 70 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы
Согласно сведениям онлайн-табло аэропорта Домодедово, к настоящему моменту несколько десятков рейсов различных авиакомпаний отправлены с задержкой или до сих пор ожидают вылета. Несколько рейсов были отменены. Речь идет о вылетах в Ростов-на-Дону, Шанхай, Омск, Франкфурт, Сеул и Махачкалу.
Как рассказали РБК в пресс-службе Шереметьево, «рейсы выполняются в штатном режиме». Однако согласно данным онлайн-табло, как минимум семь рейсов отменены, а еще 20 — задержаны.
В аэропорту Внуково задержаны два рейса: вылет «Грузинских авиалиний» в Тбилиси и рейс авиакомпании «AZAL — Азербайджанские авиалинии».
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