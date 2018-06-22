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Названо число пострадавших при взрыве в Татарстане
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Число пострадавших при взрыве газового баллона в Татарстане возросло до девяти 

RT на русском 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Девять человек обратились за медицинской помощью после взрыва газового баллона в населённом пункте Заинск в Татарстане, передаёт ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи.
«Девять человек (обратились за медицинской помощью), но часть из них — неврастения. Трое только пока тяжёлые», — сказала представитель службы.
Число госпитализированных не уточняется.
В свою очередь в пресс-службе МЧС агентству сообщили, что спасатели обнаружили под завалами живого человека.
Ранее сообщалось о четырёх пострадавших, включая одного ребёнка.
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