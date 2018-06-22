Названо число пострадавших при взрыве в Татарстане

Число пострадавших при взрыве газового баллона в Татарстане возросло до девяти

Девять человек обратились за медицинской помощью после взрыва газового баллона в населённом пункте Заинск в Татарстане , передаёт ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи. «Девять человек (обратились за медицинской помощью), но часть из них — неврастения. Трое только пока тяжёлые», — сказала представитель службы. Число госпитализированных не уточняется. В свою очередь в пресс-службе МЧС агентству сообщили, что спасатели обнаружили под завалами живого человека. Ранее сообщалось о четырёх пострадавших, включая одного ребёнка.