Названо число пострадавших при взрыве в Татарстане

Девять человек обратились за медицинской помощью после взрыва газового баллона в населённом пункте Заинск в Татарстане, передаёт ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи.
«Девять человек (обратились за медицинской помощью), но часть из них — неврастения. Трое только пока тяжёлые», — сказала представитель службы.
Число госпитализированных не уточняется.
В свою очередь в пресс-службе МЧС агентству сообщили, что спасатели обнаружили под завалами живого человека.
Ранее сообщалось о четырёх пострадавших, включая одного ребёнка.