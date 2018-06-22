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Появились данные о жертвах крушения Ми-2 в ХМАО
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В СК сообщили о жертвах крушения Ми-2 в ХМАО 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В результате падения вертолета Ми-2 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) погиб пилот, сообщается на сайте управления на транспорте Следственного комитета (СК) России по региону.
"В результате авиапроисшествия погиб пилот. По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка", — говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что на борту вертолета мог находиться пассажир. В данный момент сотрудники спасательных служб проводят мероприятия по его спасению.
Ранее сообщалось, что в ХМАО вертолет упал в болото. Сообщалось, что Ми-2 находится "наполовину" в болоте и к нему отправились наземные спасательные службы.
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