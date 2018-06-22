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Появилась новая версия гибели группы Дятлова
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На Урале выдвинули версию причины гибели группы Дятлова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Ураган, погубивший группу Дятлова, мог быть вызван светящимися шарами, считает исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, внимательно изучивший фотографии, сделанные группой.
На фотографиях, которые Дегтерев обнаружил в интернете и изучил, он заметил огромные шары.
«На всех этих фотографиях есть огромный шар на фоне леса. Рядом с палаткой. Видно, что в лесу идет сильный снегопад. Но снимки сделаны в лесу, а не на склоне горы», — цитирует Дегтерева Ura.ru.
По его словам, ураган, ставший причиной гибели группы, могли вызвать «эти самые шары, что так красочно описаны в уголовном деле по факту гибели группы Дятлова».
Исследователь сомневается, что следователи могли скрыть светящиеся шары, — снимки были опубликованы, но их сочли бракованными. «Мне удалось восстановить их при помощи специальной программы», — отметил он.
В августе 2016 года исследователи обнаружили еще одно место, где могли располагаться останки членов группы Дятлова.
Напомним, в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на перевале в окрестностях горы Отортен экспедиция из восьми человек под руководством Игоря Дятлова погибла при невыясненных обстоятельствах. Людей обнаружили замерзшими, с множественными телесными повреждениями, без верхней одежды и обуви. Существуют десятки версий произошедшего, вплоть до совершенно фантастических.
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