BMW X6 взорвали в Ставрополе. Обожженный труп водителя сняли на видео

Ставрополе двое мужчин на автомобиле Hummer взорвали BMW X6 с водителем внутри. «360» публикует кадры в места ЧП.

Преступление произошло 21 июня около 14:20 около дома № 40 по Ставропольскому шоссе города Ставрополя. Двое мужчин, личности которых пока не установлены, заминировали иномарку при помощи самодельного взрывного устройства. СВУ взорвалось, когда внутри находился водитель, сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Мужчина погиб на месте.

Что касается подозреваемых, то у полиции есть повод полагать, что они были неоднократно судимы. Мужчины вооружены и опасны.

Для поиска причастных к преступлению полиция направила ориентировку в соседние города. Личный состав поднят для розыска подозреваемых. МВД попросило очевидцев и любых граждан, кто что-либо знает о происшествии, незамедлительно сообщить в ведомство.

Накануне в Киеве двое неизвестных подбросили бомбу в отделение Ощадбанка. Учреждение находится на улице Героев Севастополя. Сразу после детонации устройства подозреваемые скрылись.