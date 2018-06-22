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BMW X6 взорвали в Ставрополе
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BMW X6 взорвали в Ставрополе. Обожженный труп водителя сняли на видео 

360tv.ru 8 часов назад
В Ставрополе двое мужчин на автомобиле Hummer взорвали BMW X6 с водителем внутри. «360» публикует кадры в места ЧП.
Преступление произошло 21 июня около 14:20 около дома № 40 по Ставропольскому шоссе города Ставрополя. Двое мужчин, личности которых пока не установлены, заминировали иномарку при помощи самодельного взрывного устройства. СВУ взорвалось, когда внутри находился водитель, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Мужчина погиб на месте.
Что касается подозреваемых, то у полиции есть повод полагать, что они были неоднократно судимы. Мужчины вооружены и опасны.
Для поиска причастных к преступлению полиция направила ориентировку в соседние города. Личный состав поднят для розыска подозреваемых. МВД попросило очевидцев и любых граждан, кто что-либо знает о происшествии, незамедлительно сообщить в ведомство.
Накануне в Киеве двое неизвестных подбросили бомбу в отделение Ощадбанка. Учреждение находится на улице Героев Севастополя. Сразу после детонации устройства подозреваемые скрылись.
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Комментарии2  Ещё 7 источников 
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