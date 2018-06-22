На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв

Белорусские следователи устанавливают обстоятельства взрыва на предприятии ОАО «ФанДОК» в Могилёвской области, в результате которого один человек был госпитализирован.

«Взрыв пылевоздушной смеси произошёл 21 июня около 19 часов в производственном цеху. На момент взрыва в помещении находились работники. Один рабочий, 1995 года рождения, с термическими ожогами госпитализирован. От взрывной волны пострадали две женщины, они осмотрены медицинскими работниками, их жизни ничто не угрожает», — говорится в сообщении на сайте СК Белоруссии.

Эксперты устанавливают причины взрыва. Следствие изучает обстоятельства произошедшего.