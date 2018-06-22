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На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
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На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв 

RT на русском 2 часа назад
Белорусские следователи устанавливают обстоятельства взрыва на предприятии ОАО «ФанДОК» в Могилёвской области, в результате которого один человек был госпитализирован.
«Взрыв пылевоздушной смеси произошёл 21 июня около 19 часов в производственном цеху. На момент взрыва в помещении находились работники. Один рабочий, 1995 года рождения, с термическими ожогами госпитализирован. От взрывной волны пострадали две женщины, они осмотрены медицинскими работниками, их жизни ничто не угрожает», — говорится в сообщении на сайте СК Белоруссии.
Эксперты устанавливают причины взрыва. Следствие изучает обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что управление СК Белоруссии по Минской области возбудило уголовное дело после взрыва на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик «Алкид» в Минском районе.
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