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Пятилетний ребёнок пропал на Камчатке
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На Камчатке пропал пятилетний ребенок 

РИА Новости 23 июня 2018
Фото: РИА Новости
Пятилетний мальчик пропал в селе Карымай на Камчатке, следователи возбудили уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
"Установлено, что 22 июня в период времени с 12.00 до 13.00 мальчик вышел гулять из дома своих бабушки и дедушки, проживающих в селе Карымай Усть-Большерецкого района, и, по сведениям очевидцев, около 13.30 направлялся в сторону леса. Во второй половине дня 22 июня организованы поисковые мероприятия, однако до настоящего времени найти ребенка не удалось", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В поисках задействованы более 110 человек, в том числе сотрудники следственного управления СК России по Камчатскому краю, сотрудники полиции с привлечением специалистов кинологической службы, силы пожарно-спасательного гарнизона, Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, военнослужащие, пограничники, жители села, волонтеры. Используется 14 единиц спецтехники. Расследование уголовного дела продолжается.
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