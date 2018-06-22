Ещё
В Польше из-за непогоды погиб человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: В результате бури в Польше один человек погиб и несколько получили ранения 

RT на русском 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
В результате бури, которая прошла в ночь на 22 июня над Польшей, один человек погиб, несколько получили ранения.
Как сообщает TVN24, из-за непогоды спасатели и пожарные приезжали на вызовы более 4400 раз. Больше всего проблем испытали в Мазовецком и Куявско-Поморском воеводствах.
Отмечается, что около 331 тысяч домохозяйств были отключены от электричества из-за бури. В настоящее время идёт ремонт.
В пятницу, 23 июня, ожидается, что погода успокоится.
В августе прошлого года сообщалось, что несколько человек пострадали из-за непогоды во время авиашоу в Польше.
RT на русском: последние новости
СМИ: В результате стрельбы в ночном клубе Бодрума погибла турецкая певица В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в пансионате Адвокат: Сенцов отклонил предложение ЕСПЧ прекратить голодовку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко подло поcтупил после звонка Путину328
Кадыров «ответил на угрозы» в адрес РФ346
Опубликована карта плана «Барбаросса»248
Украина попросила ЕСПЧ «дать указания» России43
Первый канал убрал из эфира выпуск программы Познера211
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:31
На полях в Китае появились замысловатые рисунки
Общество
00:53
Порошенко подло поcтупил после звонка Путину
Политика В мире
00:44
Первый канал убрал из эфира выпуск программы Познера
Общество
03:10
Цены на землю в Подмосковье обвалились
Личный счет Недвижимость
03:15
Moody's нашло плюсы пенсионной реформы в России
Экономика
03:16
Украина попросила ЕСПЧ «дать указания» России
Украина В мире
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение