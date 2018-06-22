Сотни туристов застряли на горе в Швейцарии

Почти 400 туристов застряли на горе в Швейцарии

Около 400 человек оказались заблокированы на горной вершине в Швейцарии из-за обрыва кабеля фуникулера. Для спасения направили четыре вертолета, никто не пострадал. Спасатели эвакуировали на вертолетах почти 400 туристов с вершины горы в Швейцарии, передает ТАСС Сообщается, что оборвался кабель фуникулера, из-за чего люди оказались блокированы на высоте 3,048 метров. Никто в результате происшествия не пострадал. Инцидент произошел на горе Шлитхорн, где расположен вращающийся ресторан Piz Gloria, который использовался для съемок нескольких сцен в одном из кинофильмов серии про спецагента Джеймса Бонда — "На секретной службе ее Величества" (1969 год).